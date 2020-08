Aggressione in Piazza del Mercato in pieno giorno

Aggressione in pieno giorno a un 15enne senese, in Piazza del Mercato. È successo questo pomeriggio poco dopo le 17: il ragazzino si trovava in zona insieme a due amiche, si è fermato per legarsi la stringa di una scarpa ed è stato, in un attimo, circondato da un gruppetto di ragazzi che gli hanno chiesto dei soldi prima, subito dopo uno di questi ha colpito in faccia il ragazzino per poi tornare con gli amici a passare il pomeriggio in Piazza del Mercato, come se niente fosse, minacciando prima il 15enne di non fare denuncia. Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso per le cure de caso, la polizia avrebbe già portato in questura il responsabile del gesto.