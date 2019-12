Aggressione alla segretaria Cgil, Roncucci (Pd) replica all’assessore Appolloni: “Comportamento antisindacalista”

Continuano le polemiche riguardanti una presunta aggressione verbale dell’assessore Appolloni nei confronti della segretaria confederale Cgil Ghidoli. Non tarda ad arrivare anche il commento del segretario del Partito Democratico di Siena Massimo Roncucci.

“Assessore – fa sapere il segretario Roncucci attraverso un comunicato stampa – il suo intervento anzichè stemperare la situazione, non fa altro che mettere benzina sul fuoco. La sua risposta inoltre ci impressiona per il tono e le parole usate: tirare in ballo dipendenti presenti appare una caduta di stile, che un assessore non dovrebbe mai fare, perché si può prestare a molteplici interpretazioni e pensieri. Come pure, chiamare a supporto delle sue tesi, altre sigle sindacali ci pare un metodo che mortifica l’autonomia delle altre organizzazioni che, se lo vorranno, possono intervenire in qualsiasi momento e saranno libere di farlo nel modo che riterranno opportuno”.

Il segretario redarguisce l’assessore definendo ‘asindacale’ il suo comportamento a riguardo.

