Aggredisce e picchia la moglie: denunciato e allontanato da casa

Ha aggredito e picchiato la moglie e le urla altissime della poveretta avevano attirato i vicini che avevano subito chiamato soccorso al 112. L’uomo, un 58enne di Murlo, è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Montalcino ma la donna aveva purtroppo avuto la peggio nell’aggressione e necessitava del soccorso del 118. E’stata subito applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare in accordo con il sostituto procuratore di turno Nicola Marini. Nel corso della notte la donna è stata sentita e ha confessato il clima di violenza e vessazione fisica nel quale era costretta a vivere da molto tempo, facendo emergere un quadro terribile che fino a quel momento aveva tollerato. In sintonia con le recenti linee guida sul “codice rosso” emanate dalla procura della Repubblica di Siena e la creazione di un pool di magistrati ad hoc per i reati di genere, i carabinieri ilcinesi hanno anche denunciato in stato di libertà l’aggressore.