L’agenda di Siena News – l’arte e la comicità di AlValenti arrivano a Monteriggioni

Ad Area Verde Camollia una sfida a colpi di battute

una disfida a colpi di battute e di fantasia, con il pubblico che partecipa attivamente suggerendo i temi per improvvisare e determinando con il proprio voto la vittoria dell’una o dell’altra squadra il tutto sotto la guida di un inflessibile arbitro. Protagonisti della serata saranno Silvia Priscilla Bruni, Francesco Burroni e Mirko Manetti. Arbitrerà il match Federico Stefanelli. Appuntamento in via del Romitorio, 4 alle 18. Info e prenotazioni: 3479358872 oppure [email protected]

Apuntamento sotto le stelle a Monteriggioni con Alessandro Valenti

Appuntamento con AlValenti, disegnatore umorista, comico e cabarettista già protagonista di Zelig, che proporrà una replica del suo spettacolo “Il poeta e la lavagna” andato in scena pochi giorni fa nel Castello di Monteriggioni unendo poesia e improvvisazione grafico-teatrale. Il cartellone estivo di Monteriggioni è promosso da Comune,

Monteriggioni A.D.1213, Lo Stanzone delle Apparizioni, gli Amici del Castello e il supporto di Chianti Banca. Per partecipare alle serate è consigliata la prenotazione contattando l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Si aprono le porte al castello di Meleto

Castello di Meleto apre le porte alla collezione AURA. Per la prima volta in Italia, la collezione ideata per il mondo del vino dal designer e art director Raimondo Sandri e prodotta da Paratico Design, si presenta al pubblico nell’eccezionale cornice storica di Castello di Meleto, simbolo di Gaiole in Chianti (SI). L’appuntamento sarà alle 17 per una visita guidata al Castello, seguita alle ore 18.00 dal vernissage della collezione. Nello splendido giardino saranno esposte le opere Evoca, Lato e Insula, mentre nelle cantine storiche del Castello sarà esposta Orbis, realizzata in prezioso travertino e bronzo.