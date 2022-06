Adozioni ed affidi in Toscana, a Siena la presentazione dei dati regionali al palazzo arcivescovile

Fare il punto sulla situazione dell’adozioni e dell’affido in Toscana ed offrire delle statistiche precise su queste tematiche nella regione grazie al contributo del Tribunale di minori di Firenze, della Regione Toscana e di quelle realtà impegnate sui territori, in particolare quello di Siena e della provincia. Questo è l’obiettivo dell’evento “L’adozione e l’affido, Vangelo visibile. Progetti e prospettive in Toscana” organizzato per il prossimo mercoledì alle 11.30 . Durante l’iniziativa saranno presentati i dati regionali e interverranno: il procuratore del tribunale dei minori di Firenze Antonio Sangermano; l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, l’arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice; Francesca Nencioni, Direttore area servizi territoriali Fondazione Altavaldelsa; Simona Viani, Responsabile Centro adozioni e area minori Società della salute senese; Umberto Viliani, presidente del Forum delle famiglie della Toscana.