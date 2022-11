Adf, oltre 30mila euro per il nuovo tratto di condotta in via Dante Alighieri

Siena, oltre 30mila euro per il nuovo tratto di condotta in via Dante Alighieri. Qui Acquedotto del Fiora ha programmato la sostituzione di circa 100 metri di tubazione in un tratto particolarmente fragile e oggetto di stretto monitoraggio da alcuni mesi. Oltre alle tempistiche autorizzative da parte degli enti preposti, prima di procedere l’azienda ha ritenuto opportuno integrare i lavori di sostituzione della condotta con un intervento per la realizzazione di un bypass provvisorio: verrà quindi posata una tubazione esterna collegata all’attuale rete di distribuzione, che permetterà di effettuare la bonifica della condotta limitando al minimo le occasioni di sospensione del flusso idrico e i relativi disservizi ai cittadini. Una di queste sospensioni sarà necessaria proprio per collegare il bypass, operazione che non può essere effettuata ad acqua aperta: pertanto, giovedì 24 novembre dalle 9 alle 17 potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Dante Alighieri, via Francesco Petrarca, via Giovanni Boccaccio, via Gianni Lapo, via Guido Cavalcanti. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla convenzione di affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800-356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.