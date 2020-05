AdF investe nel territorio: pronti 80mila euro per la bonifica della rete idrica a Sovicille

Sovicille, un investimento di 80mila euro per la bonifica della rete idrica. L’importante intervento infrastrutturale, concordato con l’amministrazione comunale, prevede la completa sostituzione di oltre 300 metri di condotta in via Buonarroti e via Raffaello Sanzio e permetterà di risolvere in via definitiva le problematiche di portata del flusso idrico che interessano le utenze della zona.

Durante l’emergenza Covid-19 AdF ha garantito non solo la continuità del servizio con gli operativi sul campo ma anche, attraverso lo smart working, tutte le altre attività, inclusa la progettazione: grazie allo sforzo straordinario messo in campo, la fase progettuale della bonifica della rete idrica di Sovicille è alle battute finali. L’esecuzione dei lavori era prevista per il mese di luglio, ma AdF sta lavorando a ritmo serrato per anticipare i tempi i tempi rispetto a quanto programmato, così da risolvere già nel mese di giugno la problematica che interessa i cittadini.