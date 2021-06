AdF, domani lavori a Sarteano e Montalcino

Manutenzione programmata a Sarteano. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 16 giugno dalle 8.30 alle 13 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Santa Lucia, via di Fuori nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Cappuccini e piazza XXV Giugno, via Garibaldi, via Marconi, via del Cimitero, via Umbria, via Beato Alberto, via Perugia, via San Giovanni Bosco, via di Chiusi, via Valverde, via di Moggiano, via di Caselfava, località Le Spiagge e località Moline. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13 del giorno stesso. Manutenzione programmata a Montalcino. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 16 giugno dalle 8.30 alle 13 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze situate in via Osticcio, via Poggio di Bellaria, via delle Querci, traversa di via Osticcio, via Albergheria, via San Venanzio, via Piero Gobetti e piazza Edoardo Martini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13 del giorno stesso. Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.