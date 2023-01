AdF, domani lavori a Siena e Castiglione d’Orcia

Siena, manutenzione in via del Paradiso. I lavori di AdF, finalizzati allo sdoppiamento di una colonnetta idrica in via del Paradiso, sono in programma martedì 10 gennaio dalle 9 alle 13 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via del Paradiso, piazza Matteotti, piazza Gramsci, via Tozzi e via Pianigiani. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 13 del giorno stesso.

Castiglione d’Orcia, al via una serie di manutenzioni sui misuratori dei serbatoi. Si inizia martedì 10 gennaio: per la sostituzione di un misuratore del serbatoio in località Campo La Villa, dalle 9 alle 11.30 potrebbe verificarsi la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nelle località Case sparse, Forni, ,Bollore, ,Campo La Villa, Gostarelli, Pietri Neri, via del Bollore, via delle Terme, via San Filippo. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 11.30.

Sempre il 10 gennaio, saranno installati i misuratori ai serbatoio in via Amiata: i lavori potrebbero determinare la sospensione del flusso idrico dalle 9 alle 11.30 in piazza della Fontana, piazza XXIII Aprile, via Amiata, via dei Fondi, via della Posta, via delle Casine, via dell’Eremo, via delle Sorgenti, via del Monumento, via IV Novembre, via Sant’Anna, via Fonte Vecchia. L’erogazione tornerà regolare intorno alle 11.30.

Mercoledì 11 gennaio, infine, è in programma l’installazione dei misuratori ai serbatori in località Fonte Fredda: dalle 9 alle 12.30 possibile stop all’erogazione di acqua in tutto il centro abitato di Campiglia d’Orcia e nelle località Callie, Poderaccio, Casa Bozzi, Muricce. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 12.30.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.