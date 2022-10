AdF, domani lavori a Sarteano e Chiusdino

Chiusdino, manutenzione al deposito idrico di Ciciano. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 19 ottobre dalle 9 alle 13 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Vittorio Veneto, via San Giusto, via Lido Santini, via Montecapino, via Dino Ferri, via delle Scuole, via delle Macine, via del Nord, via Paolo Mascagni, via delle Mura, via Ferroni, via Porta al Poggio, via Umberto 1, via Piave, via Roma, via San Martino, via delle Sanzine, via Mattei, via dei Camperoni, via Augusto Barazuoli, via Francesco Pometti, cimitero di Chiusdino, Podere San Giuseppe, Strada Comunale di Frassini, Strada Provinciale 32, Strada Provinciale di Chiusdino 31, Strada del Segolino, Strada Provinciale 441 e nelle località Chiusdino, Casette, Frassini, Casino, i Pianali, la Chiusa, la Ciava, la Preghiera, Plazzetto, Borgo Santo Pietro, Ciglierese e San Galgano.

Sarteano, manutenzione in via Costa Santa Chiara. I lavori di AdF, finalizzati alla sostituzione di una valvola idraulica, sono in programma mercoledì 19 ottobre dalle 8.30 alle 10 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in piazza Santa Chiara, via Costa Santa Chiara, via dei Lecci, via dei Solitari, via del Castello, via della Chiesina, via della Pratella, via del Sole, via Ricasoli, via Roma, vicolo dei Nelli, vicolo del Sasso Grosso, vicolo Oscuro, vicolo Ottorenghi, vicolo Sant’Antonio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 10 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.