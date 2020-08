Adf, domani lavori a Monteriggioni ed Asciano

Manutenzione sulla rete idrica di Monteriggioni. I lavori di AdF sono in programma martedì 25 agosto dalle 8.30 alle 9 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze di via della Resistenza, via A. De Gasperi, Campo di Fiori e Santa Barbara Miniera. Il flusso idrico tornerà regola, salvo imprevisti, alle 9.30.

Manutenzione ai pozzetti di manovra della rete idrica di Asciano. I lavori di AdF sono in programma martedì 25 agosto dalle 8 alle 17 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze della S.P. 438 Lauretana dalla frazione Fontanelle ad Asciano, delle località Pievina, Fontanelle e Campana, S.P. 12 fino al bivio per la Campana, Montauto, le Focaie, strada del Moro, Rencine, Rencinino e Caliano il Poggio. Il flusso idrico tornerà regola, salvo imprevisti, alle 17.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.