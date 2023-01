Castiglione d’Orcia, manutenzione in via del Bollore. I lavori di AdF, finalizzati allo spostamento di un riduttore di pressione, sono in programma mercoledì 18 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in tutto il centro abitato di Bagni San Filippo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 12.30 del giorno stesso.