Adf, da domani lavori in via Celso Cittadini, via dei Pispini e via Biagio di Montluc

Continuano gli interventi di miglioramento infrastrutturale sulla rete idrica. Da domani AdF sarà al lavoro in tre occasioni, con il primo intervento in programma martedì 17 maggio dalle 9 alle 17 in via Celso Cittadini che potrebbe comportare la sospensione del flusso idrico in via Cittadini, via Quinto Settano, via Gallerani, via Colombini, va Perfetti, via Sansedoni e via Alessandro Piccolomini.

I lavori riprenderanno mercoledì 18 maggio in via Pispini e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua dalle 9 alle 15 in via Pispini e via Santa Chiara.

L’ultimo intervento sarà effettuato giovedì 19 maggio in via Biagio di Montluc, con possibile stop all’acqua dalle 9 alle 15 in via Biagio di Montluc e in via Monte Grappa.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800-356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.