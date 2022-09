AdF a San Gusmè per “l’innovazione del fare”

Anche quest’anno AdF sarà presente a San Gusmè all’ormai storica giornata dedicata ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare, che si svolgerà domani, mercoledì 7 settembre, nella splendida cornice del borgo chiantigiano nel comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena.

AdF è da sempre partner attivo di questo importante appuntamento che per l’edizione 2022 ha scelto di mettere al centro l’orizzonte della “Riconversione ecologica e transizione energetica – L’innovazione del fare”, stella polare nell’agire di AdF che sempre più negli ultimi anni ha posto questi obiettivi al centro della sua mission aziendale e del suo ruolo rispetto a tutto il territorio.

Saranno presenti il Presidente Roberto Renai e l’Amministratore Delegato Piero Ferrari, che interverrà all’interno della sessione dal titolo “Le sfide della transizione energetica ed il ruolo delle Utilities italiane: produrre, riciclare, comunità energetiche”. Il ruolo delle Utilities può infatti essere centrale nel processo di transizione ecologica e AdF ha scelto, non da ora, di essere protagonista di questo cambiamento, più che mai necessario per l’intero pianeta. Proveremo insieme a capire come tradurre i principi in fatti concreti, per promuovere sul territorio “l’innovazione del fare”, come recita il titolo del convegno.

La confermata partecipazione attiva di AdF alla giornata, organizzata dalla Pro Loco di San Gusmè insieme all’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga, è un’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’azienda sui temi della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare e della transizione ecologica, pilastri dei più recenti piani industriali, presentati e concretizzati in molteplici campi sia da AdF stessa che attraverso l’Agile Academy targata AdF-Gruppo Acea.

Dal Protocollo di economia circolare, insignito del premio Compraverde Buygreen, alle numerose iniziative di educazione ambientale nelle scuole, dagli oltre 100 euro annui di investimenti per abitante agli 8 milioni di acqua salvata negli ultimi tre anni grazie alla riduzione delle perdite, da AdF Green a “Le vie dell’acqua” per mobilità dolce e turismo sostenibile, dall’installazione delle casine nei comuni, grazie al progetto “La tua acqua, il nostro impegno”, al premio BestWater, dall’Agile Academy alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, dalla costante creazione di innovazione e occupazione, solo per citarne alcune, sono tante le forme in cui AdF è impegnata a rispettare e rinnovare costantemente il patto di fiducia stretto con il territorio.