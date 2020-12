Addio Paolo Rossi, il cordoglio dell’avvocato Pelaggi: “Ho perso un fratello”

“Oggi ho perso un fratello”, lo ha detto l’avvocato Luigi Pelaggi giunto all’obitorio delle Scotte per visitare la salma del calciatore Paolo Rossi, il pallone d’oro scomparso nel nostro policlinico. Con Rossi Pelaggi gestiva da tempo l’azienda agricola Poggio Cennina e il ‘Poggio Cennina Resort, un sogno che i due hanno portato avanti grazie al comune amore verso la natura. “Spero solo che il tempo lenisca il dolore – continua-, per me è stato una persona importantissima. Insieme abbiamo girato il mondo e abbiamo fatto ovunque immersioni, Paolo aveva grande passione per il mondo subacqueo. Abbiamo vissuto 25 anni di viaggi insieme, io ho battezzato le sue figlie e lui mio figlio. Ho perso un fratello”.