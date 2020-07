Ad agosto l’intero complesso monumentale del Duomo di Siena riapre ai visitatori

Da sabato 1 agosto tutti i tesori che si trovano all’interno del complesso museale del Duomo di Siena tornano accessibili ai visitatori. Oltre al Duomo e al Museo dell’Opera, che hanno riaperto lo scorso mese, si potrà tornare a vedere l’intero itinerario che si snoda all’interno della Cattedrale che comprende anche il Pavimento e la ‘Porta del Cielo’, la salita al Facciatone per poi proseguire nella ‘Cripta’ ed al Battistero.

Perla dell’itinerario la Libreria Piccolomini che risplende di nuova luce grazie alla collaborazione dell’Opera della Metropolitana con la ERCO specialista per l’illuminazione dell’architettura. Nel contempo é stato completato il restauro ligneo dei banconi e delle teche con sostituzione dei vetri che racchiudono preziosi codici miniati, cosicché i Corali della cattedrale potranno essere apprezzati in ogni loro dettaglio. Il restauro ha interessato anche il portale lapideo interno alla Libreria, la soprastante edicola e il gruppo delle Tre Grazie.

La visita avviene in condizioni di particolare sicurezza in quanto oltre a tutti i protocolli igienico sanitario previsti dalla legge verrà rilevata la temperatura all’ingresso e anche attraverso l’app per smartphone The Right Distance ( che non richiede informazioni personali lesive della privacy) sarà possibile mantenere l’opportuno distanziamento.

Il servizio di prenotazione accessibile online o attraverso call center permetterà tra l’altro di evitare code per l’accesso.

Dopo un mese e mezzo di gratuità riprende la bigliettazione ordinaria con la possibilità dell’Opa Si Pass al prezzo di 13 euro che permette l’accesso a tutto il complesso (tranne la Porta del Cielo che ha accessi contingentati).