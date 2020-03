iorestoacasa, lo sportello di Adf è online 24 ore su 24

#iorestoacasa, lo sportello è online 24 ore su 24. Restiamo vicini a voi anche da lontano: potete gestire da casa le vostre utenze dallo sportello online o dall’app myFiora, telefonarci o inviarci una mail.

Tenendo alto l’impegno nel contribuire con responsabilità alla sicurezza e alla salute della comunità e in linea con le indicazioni del Governo a limitare solo allo stretto necessario le uscite, AdF comunica la chiusura degli sportelli di Grosseto e Siena fino al 25 marzo e di quelli di Follonica, Bagnolo e San Quirico d’Orcia al 31 marzo. Tale decisione è anche in linea con quanto indicato nel “Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, firmato da Confservizi e dai principali sindacati il 14 marzo, in cui è prevista la possibilità di ridurre o sospendere temporaneamente le attività per garantire condizioni di sicurezza del personale e salubrità degli ambienti lavorativi.

AdF ricorda la pluralità di canali con cui l’azienda resta vicina ai clienti anche da lontano. C’è lo sportello online MyFiora, disponibile sia sul sito www.fiora.it sia in versione app, che permette di effettuare da casa tutte le operazioni di cui necessita il cliente: pagare la bolletta, comunicare l’autolettura, segnalare un guasto, consultare le fatture, attivare la bolletta web, attivare la domiciliazione bancaria, inviare la dimostrazione di pagamento, richiedere un nuovo allaccio o una voltura. Con MyFiora si può anche richiedere un subentro, modificare i recapiti, effettuare la variazione d’impegno, il cambio d’uso o la variazione dei componenti del nucleo familiare (CNF), oltre a consultare lo storico delle letture e lo storico dei consumi, monitorare lo stato delle richieste, inoltrare un reclamo o richiedere una rettifica di fatturazione.

Per contattare direttamente AdF è attivo il numero verde 800 887755 per chi chiama da rete fissa o 199 114407 per chi chiama da telefono cellulare, entrambi disponibili dal lunedì al venerdì in orario 9-18 e il sabato 9-13. Per segnalare un guasto c’è il numero verde 800 356935, gratuito sia da fisso che da mobile e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, mentre per fornire supporto nell’utilizzo dei servizi digitali è contattabile lo 0564 976401, negli stessi orari in cui sono attivi i numeri per le richieste commerciali. È inoltre disponibile, per accogliere le richieste complesse, la mail [email protected].

AdF conferma il proprio impegno per garantire, specialmente in questo momento, i servizi ai cittadini e al territorio gestito, grazie all’impegno del suo personale e agli investimenti nel campo della tecnologia e dell’innovazione e ribadisce che le iniziative intraprese sono dovute unicamente alla volontà di garantire la massima attenzione e rispettare le norme previste in un momento complesso come quello attuale.