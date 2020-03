Acquedotto del Fiora:stop ai distacchi per morosità

L’azienda, impegnata ora più che mai a garantire un servizio essenziale per tutta la comunità e a dare il proprio contributo nell’aiutare i cittadini a fronteggiare un momento così complesso, ha deciso che fino al 3 aprile non saranno effettuate le attività di distacco delle forniture di acqua e verranno nuovamente alimentate quelle eventualmente sospese, limitate o disattivate dallo scorso 10 marzo a oggi. Inoltre, per i clienti in difficoltà economica, saranno temporaneamente rinviati i pagamenti delle bollette.

AdF, con senso di appartenenza e responsabilità, si impegna quindi a fare la propria parte per sostenere il territorio, tutelando quanto più possibile le fasce sociali più deboli o maggiormente colpite dalla cosiddetta “emergenza Coronavirus” con la sospensione delle procedure per disalimentare o ridurre la fornitura ai morosi – in linea con quanto deliberato da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) – e con il rinvio della scadenza delle fatture relative al servizio idrico per chi si trova in situazioni di difficoltà economica.

Per informazioni, è possibile contattare AdF tramite lo sportello online My Fiora, disponibile sul sito www.fiora.it o da app, oppure telefonicamente al numero verde 800 887755 per chi chiama da rete fissa o 199 114407 per chi chiama da telefono cellulare (numeri disponibili dal lunedì al venerdì in orario 9-18 e il sabato 9-13).