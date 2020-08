Acquedotto del Fiora, domani manutenzione a Siena e Castel del Piano

Siena, manutenzione su un allacciamento idrico in via San Benedetto 16. I lavori di AdF, in programma martedì 1 settembre dalle 9 alle 12, determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione idrica nella stessa via San Benedetto e in via Alessandro VII. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12 del giorno stesso.

Castel del Piano, manutenzione sulla rete idrica in località strada del Cipressino. I lavori di AdF, finalizzati all’allaccio di una nuova tubazione, sono in programma martedì 1 settembre dalle 8.30 alle 16 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione idrica in via della Piazza, via fratelli Cervi, via Traversa 12 e piazza della Cisterna in località Montenero e nelle località Frantoio Franci, Serripoli, Vignacci, Poggio Narchini, Stabbiatelli, Monte Salario, Centoio, Stenti e Mulino. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17 del giorno stesso.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.