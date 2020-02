Acquedotto del Fiora, domani intervento di manutenzione a Siena

Domani intervento di manutenzione dalle 9.30 alle 16.30, i tecnici di Acquedotto del Fiora saranno a lavoro in via Piccolomini, con il temporaneo stop all’erogazione di acqua in tale via e in strada di Monticello, strada dell’Arbiola, via Fornace vecchia, via Madonna del Buonconsiglio, via Cassia sud, Strada di Istieto, Strada della Coroncina e zone limitrofe. Il flusso idrico riprenderà correttamente alle 17.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.