Acquedotto del Fiora, domani interventi a Chiusdino e Montalcino. Sportello chiuso a Siena

Acquedotto del Fiora, domani giovedì 6 giugno lo sportello di Siena sarà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire la partecipazione del personale a un corso di formazione. L’apertura degli sportelli in viale Toselli 9/A riprenderà regolarmente il giorno successivo, venerdì 7 giugno.

Per richieste di informazioni, inoltro di pratiche e in genere per tutti i servizi commerciali rimarrà regolarmente attivo dalle 9 alle 18 il call center, al numero verde gratuito 800 – 887755 per chi chiama da rete fissa oppure al 199 – 114407 per chi chiama da telefono cellulare, con costi a carico del chiamante.

Sarà inoltre disponibile come di norma, 24 ore su 24, lo sportello online MyFiora dove, collegandosi al sito www.fiora.it e accedendo a “MyFiora sportello online” è possibile in qualsiasi momento comunicare la lettura del contatore, consultare l’andamento dei consumi idrici e l’archivio delle fatture, pagare la bolletta, attivare la bolletta web, inserire le pratiche di nuova attivazione, voltura, rettifica fatturazione, reclamo monitorando al contempo lo stato delle richieste. È anche possibile scaricare gratuitamente la app “MyFiora”, disponibile per iOS e Android, per effettuare tutte le operazione comodamente dal proprio smartphone.

Giovedì 6 giugno dalle 8.30 alle 16.30 i tecnici di Acquedotto del Fiora effettueranno un intervento di manutenzione straordinaria al serbatoio idrico del Casino, nel comune di Chiusdino, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a tutte le utenze situate nelle località Casino, Frassini, Cigliarese, Palazzetto, San Galgano e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Intervento di manutenzione straordinaria nel comune di Montalcino. Giovedì 6 giugno dalle 8.30 alle 16.30 i tecnici di Acquedotto del Fiora saranno al lavoro presso il serbatoio idrico della Buca, per sostituire un misuratore di portata in ingresso al deposito. Per consentire l’intervento sarà temporaneamente sospesa l’erogazione di acqua a tutte le utenze situate nelle località Cocco, Ragnaie, Passo del Lume Spento, Barbi e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. Acquedotto del Fiora invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.