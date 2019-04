Acquedotto del Fiora: domani acqua staccata a Siena

Domani, venerdì 5 aprile dalle 8.30 alle 13.30 i tecnici di Acquedotto del Fiora effettueranno un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Siena, per mettere in esercizio un nuovo tratto di condotta in via del Sole, che sostituirà quello interessato da una improvvisa rottura la scorsa settimana. Per consentire i lavori, verrà temporaneamente sospesa l’erogazione di acqua a tutte le utenze situate in via del Sole, via di Salicotto, piazza del Mercato e vicolo San Salvatore. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 14 del giorno stesso.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. Acquedotto del Fiora invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.