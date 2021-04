Acn Siena, vittoria a Grassina e settimo risultato utile consecutivo

Al Siena basta un gol a Grassina per portarsi a casa il bottino pieno: secondo 0-1 consecutivo lontano dal Franchi e settimo risultato utile consecutivo. Il Grassina, dal canto suo, nonostante la classifica li veda sul fondo, arrivava da una buona vittoria sul difficile campo del Tiferno Lerchi.

La partita, in un primo momento vede il Grassina prevalere dal punto di vista del gioco. Intorno alla mezzora Mignani si prende un giallo ingenuo, ed, essendo in diffida, salterà la sfida di domenica con la Sangiovannese. Nelle fasi finali del primo tempo inizia a farsi vedere il Siena. Prima Martina arriva alla conclusione verso la porta avversaria, ma il pallone è facile preda del numero 1 di casa, dopodiché è Orlando ad avere la prima vera grande occasione del match: Orlando si ritrova a tu per tu con Mataloni ma non riesce a insaccare la sfera.

Nel secondo tempo i cambi destano il loro effetto: Guberti, Guidone e D’Iglio cambiano il volto alla squadra bianconera. Dopo circa 20 minuti dall’inizio del secondo tempo il Siena trova la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un corner la palla finisce nei piedi di De Angelis che è bravo a trovare la rete. Nel finale il Grassina produce il massimo sforzo, ma è il Siena che va per più volte vicino al gol del k.o. Nel finale i padroni di casa si rendono pericolosi, ma infine arriva una vittoria sofferta per la squadra senese.

Adesso il Siena si riaffaccia sulla zona playoff: 40 punti e 5° posto, con ancora due partite da recuperare. Prossimo appuntamento del Siena questa domenica al Franchi per la sfida con la Sangiovannese. Adesso il terzo posto del Trestina appare un po’ più vicino.