Acn Siena, ufficiali gli arrivi di Ricciardo e Disanto

Il Siena prosegue nella propria campagna acquisti, ed ecco che dopo Federico Botti, portiere classe 2002 in arrivo dal Brescia, la società ufficializza anche gli arrivi di Giovanni Ricciardo e Francesco Disanto.

Giovanni Ricciardo nasce nel 1986 a Messina. Da calciatore la sua prima esperienza è nell’Igea Virtus, dove gioca 4 stagioni tra il 2005 ed il 2009, mettendo insieme 15 gol nell’allora campionato di C2. Dopodiché passerà alla Villacidrese, esperienza da 25 presenze e 9 reti, alla quale farà seguito una carriera tra Serie C e D. Nelle ultime stagioni spiccano i campionati disputati nelle maglie di Rende, Cesena e Palermo. Nella stagione 2020/21 Ricciardo era in forze al Seregno, squadra per la quale ha giocato 31 partite e realizzato 9 reti nel campionato di Serie D. L’attaccante siciliano ha sottoscritto con l’Acn Siena un contratto biennale, firmato a Montaperti nella serata di ieri. La scelta di Montaperti come luogo della firma, spiega la stessa società, è stata voluta in quanto “simbolo della storia e dei valori del Siena”.

Francesco Disanto, ala sinistra classe 1994, è un nuovo giocatore del Siena. Il giocatore, inseguito anche da alcune società di Lega Pro, nell’ultima stagione ha giocato al San Donato Tavarnelle: i tifosi si ricorderanno il suo gol che risolse la sfida dell’Aremio Franchi col Siena in favore degli ospiti, arrivato proprio negli ultimi minuti. Disanto ha già esperienza in Serie C, avendo difeso i colori di Arezzo e Pontedera, mentre in D ha giocato per la Sangiovannese. Tra dilettanti e professionisti, Disanto ha all’attivo 34 reti in 234 partite disputate. Disanto sarà a disposizione di mister Gilardino fin dal primo giorno del ritiro a Montecatini Terme previsto per il 25 luglio.