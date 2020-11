Acn Siena, tamponi fatti a squadra e staff grazie al ‘Camper Covid’ di VisMederi

A partire dalle 8 di oggi, lunedì 9 novembre, sono stati fatti i tamponi alla squadra e allo staff dell’Acn Siena. Lo rende noto la stessa società , “il gruppo, dopo la positività riscontrata in uno dei giocatori, ha terminato il periodo di quarantena ed oggi appunto si è sottoposto ai test che, grazie a Vismederi, si sono svolti direttamente al centro sportivo dell’Acquacalda, con il “Camper Covid” “, si legge in un comunicato. Dopo aver conosciuto l’esito del test mister Gilardino dirigerà l’allenamento nel pomeriggio.

Quella del Camper Covid è “una soluzione che ci aiuta logisticamente, come in questo caso, a raggiungere il luogo dove effettuare i test ai pazienti e che va ad aggiungersi al punto “drive through” che abbiamo allestito al Costone. Il nostro impegno nel campo dei tamponi, che non sono il nostro settore di lavoro specifico, testimonia il grande legame che Vismederi ha con Siena e con il territorio”, ha spiegato l’amministratore unico di Vismederi Duccio Meiattini.

“Siamo stati chiamati per supportare la struttura pubblica e, dato che le procedure di analisi con cui vengono analizzati questi tamponi sono il nostro pane quotidiano, ci siamo volentieri messi a disposizione con tutta la nostra tecnologia, che ci permette una certa velocità nel fornire i risultati. In un’ora siamo riusciti a fare 40 tamponi- continua Meiattini-, anche perché la fase amministrativa/burocratica, privacy e quant’altro è stata gestita perfettamente dalla società e questo ha velocizzato le operazioni.

Poi Meiattini annuncia “tra qualche ora saremo appunto in grado di dare i risultati in modo che, come ci avevate chiesto, la squadra possa immediatamente rimettersi a lavoro”.

