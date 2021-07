Acn Siena, oggi presentati alla stampa i ritorni di Tosoni e Causarano

Questo pomeriggio sono stati ufficialmente presentati alla stampa Andrea Causarano, nuovo responsabile sanitario dell’Acn Siena, e Danilo Tosoni, nuovo responsabile del Settore Giovanile bianconero. Alla conferenza stampa, che si è tenuta all’Artemio Franchi ha presenziato anche il presidente Armen Gazaryan.

Il capo dello staff sanitario, Andrea Causarano, torna alla Robur dopo le esperienze alla Juventus e alla Roma. Tra i medici sportivi più apprezzati e conosciuti nel mondo del calcio, Causarano ha iniziato la sua carriera con il Siena che ha seguito dalla serie C fino alla serie A, in 20 lunghi anni di storici risultati. Il dottor Causarano parla di “sensazioni di famiglia, di un ambiente dove hai dato un terzo della tua vita”. “Se poi devo aggiungere qualcosa -continua Causarano- ho anche passato qui 5 anni nelle giovanili da calciatore scarso”. Causarano conclude: “Dobbiamo lavorare con professionalità, tutti insieme, per riportare la Robur ad essere protagonista nelle categorie che gli competono. Personalmente coordinerò tutte le attività medico e sportive dell’Acn Siena, la prima squadra sarà seguita ancora da Saro Catanese”.

L’altro ritorno di giornata è quello di Danilo Tosoni, il quale guiderà il settore giovanile bianconero dopo una esperienza di oltre 25 anni con i giovani del San Miniato e oltre 200 partite giocate con il Siena. L’ex difensore ha le idee chiare: “Con la Società siamo già al lavoro per il futuro. C’è molto da fare, non solo con le squadre che parteciperanno ai campionati, ma anche fuori dal campo riallacciando collaborazioni con i comprensori in uno spirito di sostegno e supporto”.

(Link alla dirette: Causarano e Tosoni)