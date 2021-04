Acn Siena – Lornano Badesse: 2-2 una prodezza di Marzeglia rimette in equilibrio la partita

Tutto pronto all’Artemio Franchi per la sfida tra Acn Siena e Lornano Badesse. Il Siena viene da un ottimo periodo di forma, con 4 vittorie in 5 partite. Il Badesse, al contrario, viene da 4 pareggi e 6 sconfitte: un ruolino che è costata la panchina a Bonuccelli, al suo posto Athos Rigucci, che esordirà quest’oggi alla guida della squadra. Le formazioni ufficiali:

Acn Siena: (4-3-3) Narduzzo; Ruggeri, Terigi, Farcas, Ilari; De Falco, D’Iglio, Bani; Guberti, Guidone, Padulano.

A disposizione: Gragnoli, De Angelis, Agnello, Orlando, Schiavon, Haruna, Martina, Mignani, Guarino.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Lornano Badesse: (3-5-2) Conti; Gargano, Bonechi, Manganelli; Nassi, Guitto, Marianeschi, Di Blasio, Riccabono, Ortolini, Sorrentino.

A disposizione: Lombardini, Amato, Discepolo, Neri, Magnano, Corsi, Rinaldini, Chiti, Marzeglia.

Primo tempo:

1′ Partiti! Calcio di inizio battuto dall’Acn Siena, che attaccherà da sinistra verso destra.

3′ Subito pericoloso il Badesse con un incursione di Nassi sulla destra. Sulla respinta della difesa la palla resta nei pressi dell’area di rigore bianconera: Farcas prova a stoppare il pallone, venendo però anticipato da Sorrentino. Il difensore atterra il numero 11 ospite regalando così un calcio di punizione da posizione pericolosa.

4′ Il Badesse è partito all’attacco: ancora pericoloso Nassi che può calciare il pallone da dentro l’area di rigore ma svirgola malamente.

8′ Il Siena prova a farsi vedere nella metà campo avversaria: lancio di Bani per Guidone che però non ci può arrivare, la palla finisce sul fondo del campo.

9′ Tentativo da 35 metri di Sorrentino che prova a sorprendere Narduzzo fuori dai pali.

10′ Ancora Sorrentino, che riceve da Riccabono e prova a scaricare a rete. Il tiro finisce ben al di fuori dello specchio della porta.

20′ La partita continua a farla il Lornano Badesse che mantiene un maggior possesso palla e prova a farsi vedere dalle parti di Narduzzo.

23′ Prima occasione per il Siena: D’Iglio batte verso l’area un calcio di punizione da posizione defilata. La sfera arriva nei piedi di Terigi che però non riesce a trovare il tempo giusto per calciare verso la porta.

25′ Ancora una punizione per il Siena, che si è procurato Guberti. D’Iglio tira verso la porta ma la sfera finisce al di sopra della traversa.

29′ 0-1! Vantaggio per il Badesse, Riccabono mette un bel cross teso che Ortolini è bravo a insaccare di testa. Adesso il Siena è costretto ad inseguire. Vantaggio meritato per la squadra ospite.

35′ Ammonito Guitto per un intervento su Ilari all’altezza della linea di metà campo.

37′ 1-1! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Nassi atterra Terigi. L’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto del calcio di -rigore. Guberti spiazza il portiere e riporta il punteggio sull’1-1.

39′ 2-1! Il Siena la ribalta in 60 secondi. Padulano arriva sul fondo e serve l’assist perfetto per Guidone che è bravo a piazzarla sul secondo palo là dove Conti non poteva arrivare. Vantaggio bianconero.

40′ Lornano Badesse vicino al gol: Nassi da pochi metri avrebbe l’occasione per segnare il gol del nuovo pareggio ma non centra lo specchio della porta.

45′ Occasione incredibile a tempo scaduto per il Badesse. Ortolini riceve nel cuore dell’area di rigore e, invece di calciare prova a servire Sorrentino, facendosi però anticipare da Narduzzo. Su questa occasione sprecata dagli ospiti l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Dopo il fischio dell’arbitro viene espulso il team manager dei bianconeri, Scimone, che protestava per una posizione di fuorigioco di Ortolini.

Secondo tempo

1′ Riprende la partita, a dare il via al secondo tempo il Lornano Badesse.

2′ Badesse subito pericolosissimo: Riccabono va via sula fascia a Ilari e mette in mezzo. Gli attaccanti del Lornano avrebbero per due volte la possibilità di ribattere a rete, ma Narduzzo è bravissimo e dice di no agli ospiti.

3′ Sorrentino sfida da solo la difesa bianconera ma è da solo: serve all’indietro Marianeschi che calcia da fuori area. Il tiro finisce di poco fuori dallo specchio della porta.

5′ Sostituzione per il Lornano Badesse: esce Nassi, autore di diversi errori, al suo posto Corsi.

9′ Brivido per i tifosi ospiti: su un retropassaggio Conti si avventura in un dribbling su Guidone prima di servire un compagno, Padulano prova ad anticipare senza successo.

10′ Ci prova Riccabono dai 25 metri, Narduzzo non si fa sorprendere.

13′ Doppio cambio chiamato da Gilardino: escono Ilari e Padulano, al loro posto Mignani e Haruna.

16′ Ammonito Bonechi per un intervento su Guidone.

17′ Altro cambio per il Lornano Badesse: escono Riccabono e Di Blasio al loro posto Chiti e Rinaldini.

20′ Haruna ammonito per una trattenuta su Sorrentino.

24′ Guberti si libera e piazza un bel cross sul secondo palo: Mignani non riesce ad impattare bene il pallone con la testa: rimessa dal fondo per gli ospiti.

25′ Occasione per il Lornano Badesse: Rinaldini salta Haruna e si invola verso la porta difesa da Narduzzo. Il numero 18 ospite però non riesce a saltare D’Iglio che recupera la sfera.

27′ Esce Ortolini, l’ex della partita, al suo posto Marzeglia.

29′ Cacio d’angolo per il Badesse: la palla arriva sulla testa di Manganelli che però viene murato dal difensore bianconero.

30′ Altri cambi per il Siena: buttati nella mischia Agnello e Martina, escono: D’Iglio e Guberti.

32′ Badesse vicinissima per ben due volte al gol del 2-2! Marianeschi sfonda sulla destra e mette in mezzo un cross pericoloso, la sfera viene ribattuta dai difensori e finisce nei piedi di Corsi che non ci pensa due volte e spara un missile che si infrange sulla traversa e viene spedita un cacio d’angolo da un difensore bianconero. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, dopo una serie di rimpalli, il pallone piomba nei piedi di Sorrentino che, da pochi passi, avrebbe l’occasione di punire Narduzzo fuori posizione. Sorrentino però, incredibilmente, svirgola ed il risultato rimane sul 2-1.

35′ 2-2! Gargano arriva sul fondo e mette il cross preciso sulla testa di Marzeglia, che tira fuori dal cilindro una prodezza e punisce Narduzzo che non può arrivarci. Gol del pareggio meritato per il Lornano Badesse.

45′ Ultimo cambio per il Siena: fuori Guidone, dentro Orlando.

45′ Saranno 5 i minuti di recupero.

48′ Rinaldini calcia da dentro l’area di rigore, tiro deviato da un difensore: Narduzzo va a terra, e, la palla, sembra scivolare inesorabilmente oltre la linea della porta. Narduzzo con un riflesso portentoso si lancia e riesce a negare il gol del 2-3 agli ospiti.

50′ Finisce così 2-2 all’Artemio Franchi. Pareggio tutto sommato giusto, con il Badesse che è andato anche vicino al gol 2-3.