Il calcio di inizio di Trestina – Siena sarà battuto alle 15 di domenica prossima, 9 maggio, allo stadio ‘Casini’ di Trestina. I bianconeri giocheranno in anticipo rispetto alle altre partite della Serie D: la Lega nazionale dilettanti ha posticipato alle 16 il fischio di inizio di tutte le partite. La Robur, al contrario, scenderà in campo con un ora di margine per consentire la diretta televisiva. La partita, infatti, sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia.