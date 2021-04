Acn Siena, Guidone la sblocca subito: 1-0 all’intervallo con la Sangiovannese

Tutto pronto all’Artemio Franchi di Siena per la partita con la Sangiovannese. Le squadre sono, in termini assoluti, quelle più in forma del campionato, avendo entrambi all’attivo un ruolino di marcia da 7 risultati utili consecutivi. La grande novità è l’esordio dal 1′ di Pavlak, fin qui mai utilizzato da mister Gilardino, ma che oggi avrà la sua chance. Di seguito le formazioni ufficiali:

Acn Siena 1904: (3-4-3) Narduzzo; Guarino, Terigi, Farcas; Pavlak, D’Iglio, De Falco, De Angelis; Guberti, Guidone, Martina.

A disposizione: Gragnoli, Agnello, Gibilterra, Orlando, Bani, Ruggeri, Ilari, Haruna, Padulano.

Allenatore: Alberto Gilardino

Sangiovannese: (4-4-2) Allegranti; Migliorini, Rossetti, Videtta, Lorenzoni; Gerardini, Ceccuzzi, Lunghi, Barellini; Bencini, Falomi.

A disposizione: Fabiani, Vannini, Bianchi, Nannini, Baldesi, Campaner, Romanò, Torricelli, Mencagli.

Allenatore: Agostino Iacobelli

Primo tempo

1′ Calcio d’inizio. Guidone tocca il primo pallone della partita: il Siena attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo.

4′ 1-0! La sblocca subito il Siena con Guidone. Dopo un’occasione enorme in cui Guidone, con Allegranti fuori dai pali, centra Videtta, i bianconeri insistono: la sfera finisce nei piedi di Guberti che serve Guidone che da un metro, questa volta non può sbagliare.

6′ La Sangiovannese prova a replicare subito conquistandosi un calcio di punizione dal limite dell’area: il pallone, crossato in mezzo, viene prontamente respinto dalla difesa senese.

10′ Grande progressione di Martina sulla fascia sinistra del campo. Il numero 33 dei padroni di casa conquista la sfera e salta un avversario prima di essere atterrato da Ceccuzzi.

13′ Adesso è la Sangiovannese ad aver preso le redini dell’incontro: sono numeri i traversoni, tanto da destra che da sinistra, che gli ospiti indirizzano dalle parti di Falomi e Barellini.

17′ Sangiovannese al tiro. Gerardini conquista palla nella propria metà campo e salta De Angelis, serve Migliori che si invola così verso la porta difesa da Narduzzo. Il numero 3 arriva alla conclusione che Narduzzo respinge, la palla però è ancora in gioco e finisce sulla testa di Barellini, il quale avrebbe una grossa occasione di riportare la partita sull’1-1. La sfera però finisce alta sopra la traversa.

22′ Cross di De Angelis troppo sul portiere: Allegranti intercetta senza problemi e fa ripartire l’azione dei suoi compagni.

25′ Sangiovannese vicinissima al gol del pareggio. Mentre il Siena prova a ripartire costruendo dal basso una indecisione di Guarino rischia di costare carissima al Siena: il passaggio del difensore, diretto a Narduzzo, è infatti fuori misura. Sulla sfera si avventa Lunghi, il quale però pur riuscendo a colpire non è in grado di indirizzare la palla.

26′ Ammonito De Angelis per un fallo su Bencini che gli era andato via sul proprio lato del campo.

30′ Il Siena ci prova in contropiede: D’Iglio recupera un pallone preziosissimo nei pressi della propria area di rigore e lancia Guberti. L’attaccante bianconero serve il proprio compagno di reparto, Guidone, che ci prova calciando col destro da fuori area. Il tiro scorre di poco al lato dei pali difesi da Allegranti.

33′ Ancora un occasione enorme nei piedi di Guidone. Martina arriva sul fondo e mette un buon passaggio rasoterra per il numero 9. La sfera sembrerebbe essere facile preda per Rosseti, che però scivola consegnando nei piedi del capitano bianconero la palla del 2-0. Il numero 9 senese, però, ha una esitazione fatale che gli impedisce di scaricare a rete subito, il tiro, che arriva con qualche istante di ritardo, viene infatti murato dalla difesa della Sangiovannese.

37′ Ospiti ancora pericolosi in fase offensiva: sugli sviluppi di un corner, il pallone finisce nei piedi di Rosseti che calcia verso la porta. I difensori bianconeri non si fanno cogliere però impreparati e respingono.

41′ Bencini a tu per tu col portiere sbaglia. De Angelis buca l’intervento, lasciando così la palla nei piedi del 7 ospite, che non riesce a centrare lo specchio della porta da posizione leggermente defilata.

45′ Nessun recupero dato dall’arbitro. Finisce così il primo tempo: 1-0 tra Acn Siena e Sangiovannese dopo 45 minuti.

Secondo tempo

1′ Partiti. In questo secondo tempo è la Sangiovannese a giocare per prima il pallone.

4′ Anche nel secondo tempo è la Sangiovannese che prova a dettare i tempi di gioco. Contestualmente, Terigi viene ammoniti per un intervento lontano dalla propria area.

5′ La prima vera occasione del secondo tempo è della Sangiovannese: Rosseti salta De Angelis ed arriva sul fondo, mette un cross teso per Barellini che spara alto sopra la traversa da pochi passi. Ospiti vicini al gol del pareggio.

7′ Occasione mastodontica sprecata dagli ospiti: il solito Rosseti mette un cross dalla trequarti: Guarino buca l’intervento e la palla diventa facile preda di Gerardini che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Ancora una volta sarà rimessa dal fondo.

11′ Narduzzo salva il Siena: Lorenzoni mette un cross al centro per Barellini che impatta bene col piatto e inquadra la porta. Il numero 1 bianconero però ha un ottimo riflesso e nega agli avversari il gol dell’1-1.

12′ Ammonizione per Gerardini. Il numero 10 ospite commette un fallo su D’Iglio che è bravissimo a mettere il corpo a protezione della sfera.