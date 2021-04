Acn Siena, Armen Gazaryan presenta il nuovo assetto del calcio femminile e punta allo stadio

Il presidente dell’Acn Siena 1904, Armen Gazaryan, insieme a Vaagn Oganyan, ha presentato questa sera il nuovo progetto del Siena calcio femminile che coinvolge direttamente il Gruppo Sportivo San Miniato. Al termine della conferenza stampa si è soffermato anche sul settore maschile, rispondendo così, a chi gli chiedeva un giudizio sui suoi primi mesi da presidente: “Per un giudizio dobbiamo chiedere innanzitutto ai tifosi, poi alla società guardando anche i risultati”. “In ogni caso -continua il presidente- non posso negare una certa soddisfazione, soddisfazione che penso sia condivisa”.

Sulla questione stadio Gazaryan premette: “Dobbiamo aspettare i risultati del bando, dopodiché potremo parlare in maniera più concreta”, dicendo anche che l’esito del bando è atteso già per la prossima settimana se non addirittura per la fine della settimana corrente. A chi chiede se l’ampliamento dello stadio Artemio Franchi rimane nei pensieri della società il presidente è chiarissimo: “Assolutamente sì”.

Per quanto riguarda l’andamento sportivo, invece, il numero uno bianconero non nega di “nutrire una seria speranza, condivisa col mister, Alberto Gilardino, di giocare in Serie C”, aggiungendo che “faremo di tutto per trattenere l’allenatore”. Gazaryan, infine, volge lo sguardo al futuro: “Stiamo studiando l’organico anche per l’anno prossimo, insieme al ds, Andrea Grammatica. Saprete tutto a tempo debito”.

Il presidente Gazaryan col direttore generale, Andrea Bellandi, ha presentato, insieme a Claudio Gasperini, presidente del gruppo sportivo San Miniato il nuovo progetto che coinvolge il calcio femminile a 360 gradi. Gasperini stesso illustra il progetto: “Siamo veramente orgogliosi di questa collaborazione che era nata già con la Robur Siena. Una collaborazione che ha portato risultati importantissimi: una promozione in serie C, la Coppa Italia di categoria, nonché ben due Coppe Toscana. Tutto ciò rende questo settore importantissimo per il territorio senese”.

“Voglio sottolineare come -spiega Gasperini- i nostri obbiettivi siano tesi anche sul calcio maschile. Già da quest’anno dovremmo avere la possibilità di allenare i più piccolini della scuola calcio indoor”. Il presidente Gasperini, infine, conclude: “Una collaborazione simile sul settore giovanile potrebbe portare anche ad uno sviluppo importante dei settori giovanili di San Miniato e Siena”.

Emanuele Giorgi

link alla diretta della conferenza stampa