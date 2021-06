Acn Siena, al Trastevere Stadium non bastano il gol e l’assist di Guberti: finisce 2-2

Questo pomeriggio il Siena ha giocato sul difficile campo del Trastevere, in una sfida delicata sotto tanti punti di vista. Il Trastevere, che fino a marzo sembrava lanciatissimo verso la promozione diretta in Lega Pro, esce da un momento tutt’altro che semplice e i 3 punti erano indispensabili per inseguire il Montevarchi, capolista. Dal canto loro, per i bianconeri, la vittoria era necessaria per provare ad agganciare una zona play-off che dopo le ultime tre partite sembra essersi allontanata in modo significativo.

La partita vede il Siena approcciare bene i primi minuti, con i giocatori senesi che provano a sbloccare subito la gara. Purtroppo per i tifosi bianconeri, a sbloccare la gara ci pensa Roberti, che alla mezzora, gela i ragazzi di mister Gilardino. Nel finale del primo tempo il Siena prova a costruire qualche occasione per il gol del possibile 1-1 senza successo. Si va negli spogliatoi sull’1-0.

Nella seconda frazione, al contrario di quanto visto nei primi 45′, è il Trastevere che prova ad imporre il proprio gioco. Tuttavia, dopo circa 20′ c’è il cambio che cambia l’inerzia del match: dentro Guberti, al posto di Forte. Il giocatore sardo prende la Robur sulle spalle, prima servendo un assist per Agnello, e subito dopo realizzando dal dischetto il rigore che si era procacciato Haruna. In nemmeno 10′ Stefano Guberti ribalta tutto e porta i bianconeri sull’1-2. La partita, però non è finita ed i romani si riversano nella metà campo del Siena e Milani al 77′ riporta in equilibrio il match. Nei minuti finali il Trastevere avrebbe anche l’occasione per portarsi nuovamente in vantaggio, ma la sfera calciata da Giordani si infrange sul palo a pochi istanti dal 90′.

Arriva così un pareggio su un campo comunque non semplice. Adesso la classifica dice che il Siena è a quota 44 punti, gli stessi della Pianese, 3 in meno di San Donato e Follonica Gavorrano, 1 in più rispetto al Cannara. La corsa ai play-off, ancora, non è compromessa, certamente resta l’amaro in bocca per un ruolino di marcia da 1 solo punto nelle ultime 4 partite. Adesso il calendario dice Montevarchi e Sinalunghese in casa e Foligno e Pianese in trasferta. Un calendario complesso, da affrontare al meglio se si vuole evitare di concludere la stagione a metà giugno.