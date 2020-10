Acn Siena, ad Antenna Radio Esse i diritti di cronaca della diretta delle partite

Su Antenna Radio Esse il Siena è sempre in testa! In un momento particolare per tutto il calcio italiano, giocato a porte chiuse, senza pubblico, e condizionato dalle norme anti Covid-19, Antenna Radio Esse corre incontro a tutti i tifosi dell’Acn Siena costretti a vivere “a distanza” la propria fede sportiva. La storica emittente radiofonica senese dal 1976 presente sul territorio, acquisisce i diritti di cronaca sul campionato di serie D e ti porta allo stadio con radiocronache in diretta integrale di tutte le partite che l’Acn Siena disputerà nel campionato di serie D 2020-2021.

Da qualche mese il format di Antenna Radio Esse è: “una in testa e una nel cuore”. Spazio ai successi musicali del momento alternati ai grandi classici di sempre. Rinnovata nella direzione con l’ingresso di Sara Corti come nuova direttrice responsabile e di Jonathan Mensi come direttore artistico, la storica emittente radiofonica ha ormai intrapreso il cammino verso una “nuova era”. In questa ottica verrà dato uno spazio di rilievo alla squadra della nostra città, che tutti i senesi portano nel cuore, con l’augurio che possa essere sempre in “testa”. L’Acn Siena troverà un suo spazio di rilievo all’interno della programmazione di Antenna Radio Esse, al fine anche di offrire un servizio utile per tutti coloro che tramite la radio, lo streaming e la nostra App, potranno seguire la partita integralmente.

Durante la radiocronaca della partita per comunicare in diretta con Antenna Radio Esse sarà possibile lasciare commenti, messaggi e vocali WhatsApp al numero 392 0577 392.

Grazie al main sponsor Ottica Ricci, che ha deciso di sostenere Antenna Radio Esse in questo progetto di ripartenza dedicato al calcio senese, ogni domenica verrà proposto il live delle partite, minuto per minuto, con servizi, approfondimenti ed interviste.