Acn Siena 1904: Tommaso Bianchi è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero

Il centrocampista classe 1988 ha superato le consuete visite mediche e pertanto, Tommaso Bianchi, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Acn Siena 1904. L’atleta è reduce da uno stop forzato a causa del Covid-19, per il momento si concentrerà sul lavoro individuale per ritrovare la perfetta forma fisica prima di rientrare in gruppo.

Ex Leeds, Sassuolo e Novara, già Azzurro della Nazionale Under 19, 20 e 21, Bianchi vanta grande esperienza all’interno del calcio professionistico. Dal 2018 fino al 2021 ha giocato in serie C nel Novara e adesso è pronto ad affrontare una nuova sfida, sempre nel campionato di Lega Pro, al fianco della Robur.