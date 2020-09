Acn Siena 1904, ritorna Marco Guidone: “Voglio riportare la squadra tra i professionisti”

L’Acn Siena 1904 ha acquistato le prestazioni dell’attaccante classe’86 Marco Guidone. Guidone ha già vestito la maglia bianconera lo scorso anno disputando o un totale di ventinove presenze con sette reti all’attivo tra campionato, playoff e Coppa Italia, la punta brianzola calcherà per la prima volta in carriera i campi della serie D.“Il richiamo di questa maglia è stato veramente forte, – il primo commento dell’attaccante – quando ho avuto modo di parlare con il direttore Grammatica ho avvertito l’importanza del progetto ed il dispiacere per come si era conclusa la passata stagione si è tramutata in determinazione a riportare subito il Siena tra i professionisti. Da attaccante poi essere allenato da Gilardino è sicuramente intrigante, l’anno scorso con la Pro Vercelli ha fatto molto bene. La squadra che sta nascendo ha le carte in regola per fare bene, dovremo lavorare molto in questi giorni per trovare al più presto la giusta intesa in campo e farci trovare così pronti all’esordio”.

“L’acquisto di Guidone ci permette di inserire una freccia importante nell’arco del tecnico Gilardino. – il commento del direttore sportivo Andrea

Grammatica – E’ un attaccante che in serie D può davvero fare la differenza e insieme alla proprietà siamo stati felici di ravvisare in lui una gran voglia di Siena. La sua esperienza, le sue qualità ed ilsuo entusiasmo saranno un trainoimportante per tutta la squadra. Da domani ci auguriamo possa iniziare a svolgere le sedute con il gruppo”.