“Vogliamo riportare il Siena dove merita”

“Per noi Siena è una grande opportunità, l’interesse è forte e l’anno prossimo vogliamo essere in serie C “. Vagan Oganyan, presidente di Siena Noah, la società che ha appena preso in mano la gestione del neonato Acn Siena 1904 non vuole porsi alcune limite. E nessun limite se lo pongono i presenti alla prima conferenza stampa della nuova squadra, ci sono Alessandro Belli, legale rappresentante del gruppo armeno e Andrea Grammatica, ds bianconero. Con la proprietà c’è stato subito feeling . Ci metteremo subito al lavoro per far ripartire la macchina. Il Siena deve andare avanti. Purtroppo abbiamo perso un anno, ma vogliamo dare presto a Siena la piazza che si merita– dice lo stesso Grammatica. Abbiamo nella mente un importante processo di internazionalizzazione, lo abbiamo nella testa ma per adesso è difficile”.

“Da domani ci metteremo a lavoro per costruire un blocco – ha dichiarato Alessandro Belli, legale rappresentante della società Siena Noah -. La squadra non mi preoccupa, daremo priorità ai giovani. Bisogna avere la freddezza di aspettare, ringraziamo l’amministrazione comunale per la fiducia accordataci, sicuramente non deve essere stata una decisione semplice, decidere a quale società affidare il Siena. Riteniamo una garanzia il fatto che, ciò che ha convinto il sindaco De Mossi, sia stato un progetto concreto”.

Niccolò Bacarelli