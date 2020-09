Acn Siena 1904, il sondaggio di Siena News: bene la maglia ma il logo non piace

Inutile dire che la presentazione del nuovo logo e delle nuove maglie della squadra Acn Siena 1904 abbiano scatenato il popolo dei social. Molte persone hanno riversato la propria opinione, il loro pensiero nelle piattaforme ormai più usate: Instagram e Facebook. Così, tra il consenso ed il dissenso, tra congetture e complotti, la presentazione della squadra bianconera non è passata di certo inosservata. Non da meno anche il sondaggio Instagram proposto dalla redazione di Siena News. Il logo non viene accolto positivamente, il 62%, per un totale di 129 persone ha giudicato negativamente il nuovo stemma dell’Acn Siena 1904. Solo il 38% ha dato il suo consenso.

Molto bene la maglia, il ritorno agli arbori della storica Robur, con la magia inquartata a scacchi bianco e neri è piaciuta. Vince il si con il 55% dei voti. Insomma, le novità introdotte dalla nuova gestione della squadra bianconera hanno attirato il parere della cittadinanza. Un logo del tutto nuovo che, sicuramente, avrà bisogno di adattarsi nel tempo.