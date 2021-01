ACN Siena 1904, il mister Gilardino: “Situazione arbitri mi preoccupa”

A seguito del rocambolesco pareggio tra Siena e Trestina, il mister dei bianconeri si è detto molto preoccupato. “Io di solito non parlo degli arbitri, ma questo è già il secondo episodio in poche partite in casa. Sono veramente molto preoccupato”. Gilardino si è comunque detto soddisfatto della prestazione dei suoi. In chiusura il mister si è anche soffermato sulla situazione legata ai giovani: “Giocare coi giovani significa dovergli dare tempo e la possibilità di sbagliare. Se arriverà qualcuno in grado di aiutarci ovviamente sarà ben accetto e saremo tutti contenti”.

Presente in sala stampa anche Marco Bonura, allenatore del Trestina. Il mister degli umbri ha subito ammesso che il secondo rigore (che ha fissato il punteggio sul 2-2, ndr.) fosse quantomeno dubbio. “A un minuto dalla fine, sinceramente, penso che i contatti dovrebbero essere un po’ più netti per dare un rigore”.

(Di seguito le immagini della sala stampa)