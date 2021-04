Acn Siena 1904, i bianconeri trionfano al Franchi. Gilardino: “Vittoria di livello”

“Una vittoria di livello”, l’ha definita così, Alberto Gilardino, mister dell’Acn Siena 1904, l’impresa dei suoi ragazzi che questo pomeriggio, dopo oltre un mese di stop, hanno vinto 2-0 contro Cannara. Eravamo rimasti al pareggio contro il Flaminia, una partita che non convinse mister Gilardino tanto da chiedere più attenzione ai suoi ragazzi. Sarà lo stop, saranno i ritmi serrati degli allenamenti, sarà anche il feeling ritrovato, fatto sta che questo pomeriggio i bianconeri hanno messo abilità, tecnica e tanta grinta portando a casa 3 punti importantissimi in un campionato sempre più complicato.

“Devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi – spiega Alberto Gilardino – hanno giocato una partita di livello. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare, per esempio dobbiamo lavorare sulla finalizzazione delle azioni, ancora troppe occasioni sprecate. I ragazzi sono stati eccellenti, sono subito entrati nel ritmo della partita lasciando poco spazio al Cannara. Adesso arriva il momento più difficile: ripetersi nelle prossime partite, per questo inizieremo a lavorare fin da subito”.

Una vittoria di squadra, arrivata grazie al contributo di tutti. Molto bene il classe 2002, Guglielmo Mignani, che ha spinto i bianconeri alla vittoria mettendosi a disposizione anche della difesa. Guberti porta subito in vantaggio il Siena con un calcio di rigore dopo il fallo subito da Guidone. Ci pensa Terigi, su calcio d’angolo, a mettere il punto della partita tra Acn Siena 1904 e Cannara, segnando il gol del 2-0. Avversari che non hanno mai avuto la possibilità di creare occasioni da gol, merito anche del forte pressing dei bianconeri che per 90 minuti non hanno lasciato fiato al Cannara. Adesso il prossimo appuntamento sarà contro il Follonica-Gavorrano.

Niccolò Bacarelli