Non verrà giocata la partita di recupero tra l’Acn Siena 1904 e il Grassina, in programma domenica. La squadra ospite, infatti, ha chiesto di poter rinviare la partita a causa della positività di uno dei tesserati. Il Grassina adesso dovrà attendere l’esito dei tamponi dei suoi tesserati per poter ritornare in campo. A questo punto la partita contro l’Acn Siena 1904 dovrà essere rinviata a data da destinarsi.