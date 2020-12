Acn Siena 1904 – Grassina: 0-0 alla fine del primo tempo

Appena iniziato il primo tempo del match di recupero tra Acn Siena 1904 e Grassina. Una partita avvincente e difficoltosa, visto il mal tempo e l’incessante pioggia che non sembra arrestarsi e che, allo stesso, tempo mette in difficoltà di gioco le due squadre.

Primo tempo

10’ contropiede del Siena Agnello serve Guidone che si trova libero davanti l’area avversa, prova da solo ma la palla finisce al lato della porta.

13′ Ci prova il Grassina con Bellini, tiro di Bellini che subito impegna Narduzzo che para mettendo la palla al lato.

13′ Ancora il Grassina su calcio d’angolo: Baccini si fa trovare sul secondo palo e prova il tiro. Grande parata di Narduzzo.

33′ Ancora il risultato è sullo zero a zero, situazione di pareggio, quindi, la partita tra Acn Siena 1904 e Grassina.

34′ Brutto intervento di Ruggeri che gli costa un’ammonizione: entra in tackle mettendo a terra il giocatore avversario, interviene l’arbitro che si vede costretto a tirare fuori il cartellino giallo.

40′ Intervento da dietro da parte di Ilari che strattona il giocatore del Grassina, Torrini. Ancora una volta l’arbitro è costretto a intervenire richiamando il giocatore bianconero sanzionandolo con un’ammonizione.

43′ Guidone corre in fascia e viene messo a terra dal giocatore del Grassina. Punizione per il Siena, va Bani che opta per un cross in aria che viene immediatamente rinviato dal Grassina.

45′ Si conclude il secondo tempo della partita tra Acn Siena 1904 – Grassina.

Secondo tempo

3′ Appena iniziato il secondo tempo e subito ci provano i bianconeri su calcio d’angolo. Cross in mezzo e Carminati prova il tiro che finisce nelle braccia del portiere fiorentino, Cecchi.

5′ Sartor corre in fascia provando l’inserimento in area ma viene trattenuto da Degli Innocenti, un brutto fallo che gli costa il cartellino giallo.

14′ Calcio d’angolo per l’Acn Siena 1904 ì, cross in mezzo che viene respinto fuori area, Bani subito pronto proava da fuori con un tiro fortissimo che finisce di poco al lato della porta avversaria, occasione sfiorata per i bianconeri.

15′ Ripartenza del Siena che trova pronto Guidone in fascia, si accentra e prova il tiro da fuori area, subito pronto Cecchi che para mettendo la palla in calcio d’angolo.

24′ Contropiede del Siena, palla per Sartor che si spinge fino all’area avversaria inserimento per Guidone che prova il tiro che finisce sopra la traversa.