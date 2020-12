Acn Siena 1904, Gilardino: “C’è voglia di riscatto, dobbiamo migliorare la fase offensiva”

“C’è tanta voglia di riscatto, arriviamo da una partita che ci ha lasciato l’amaro in bocca”, queste, le parole di Alberto Gilardino, allenatore dell’Acn Siena 1904, durante la conferenza stampa prepartita di questo pomeriggio. I bianconeri scenderanno in campo ancora una volta all’Artemio Franchi per affrontare Montespaccato. Tra le fila del Siena c’è voglia di fare bene, troppe le sconfitte subite in casa, la prima contro il Tiferno Lerchi e la seconda contro il Grassina settimana scorsa.

“Non voglio parlare di errori ma è chiaro che dovremo lavorare sulle cose che sono andate meno bene – dice Gilardino -. Dal mio punto di vista abbiamo creato tante occasioni domenica scorsa, soprattutto la difesa ha giocato un’ottima partita, peccato per il risultato. Adesso dovremo lavorare sulla fase offensiva, come detto abbiamo creato molte occasioni ma non siamo riusciti a trasformarle in punti. Dobbiamo essere consapevoli che il Siena è una squadra molto giovane, nonostante tutto, viste le molte occasioni create domenica scorsa, domani scenderemo in campo con l’amaro in bocca ma con tanta voglia di riscattarsi”.

Di seguito gli uomini di mister Gilardino che domani scenderanno in campo contro Montespaccato.

Francesco Agnello, Cristiano Bani, Edoardo Bedetti, Marco Carminati, Marco Crocchianti, Ricardo Farcas, Filippo Gragnoli, Marco Guidone, Adamu Haruna, Rokas Krusnauskas, Denis Mahmudov, Gianmaria Marcocci, Alessandro Martina, Guglielmo Mignani, Davide Narduzzo, Gabriel Nunes, Samuele Ruggeri, Aziz Sare, Marcos Sartor, Eros Schiavon, Lorenzo Sisinni.