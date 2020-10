Acn Siena 1904, Andrea Bellandi nominato vice-presidente

Sarà Andrea Bellandi il nuovo vice-presidente dell’Acn Siena 1904, lo si legge in una nota stampa della società. Bellandi avrà anche la delega “a Comunicazione e Marketing, rapporto con gli sponsor e relazioni esterne”, è scritto nel testo.

E’stato poi definito “di affidare a Giacomo Muzzi la direzione della Comunicazione, con la collaborazione di Silvia Sclavi per i rapporti con la stampa e a Parere Communication per la gestione dei social media”.”Il consiglio di amministrazione della società, in appena due mesi di lavoro è riuscito ad organizzare un assetto sportivo solido ed affidabile, che corrisponde al progetto presentato al Sindaco De Mossi nel mese di agosto, al momento dell’acquisizione”, questo il commento della società.

In materia di normative anticovid, “in base alle nuove restrizioni stabilite dal Dcpm del 18 ottobre la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito lo stop delle attività del settore giovanile delle squadre di tutta Italia fino al 13 novembre 2020, consentendo in forma individuale ovvero senza contatto tra i partecipanti – fanno sapere-Attenendosi a queste disposizioni lo staff sanitario dell’Acn Siena, per tutelare ancora di più tutti gli atleti, ha deciso di bloccare gli allenamenti di tutte le squadre del settore giovanile bianconero fino al 9 novembre 2020, fatta eccezione per la squadra Juniores Nazionale che prosegue il periodo di quarantena obbligatoria, in attesa di disputare la prima partita prevista il 31 ottobre – concludono-.Lo staff tecnico tornerà a riunirsi il 5 novembre per valutare l’andamento della pandemia a Siena”.