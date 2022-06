Accordo tra Sigerico e Tassisti senesi per i diversamente abili

Sigerico sempre più attenta alle esigenze dei disabili. Il nuovo accordo allarga il servizio gratuito di taxi a partire dal parcheggio di Santa Caterina evitando di percorrere il ripido tratto che separa l’area di sosta dall’impianto di risalita meccanizzata.

Servizio taxi ancora più efficiente per i disabili che visitano Siena o che arrivano in città per i motivi più diversi. Grazie al nuovo accordo messo a punto fra Sigerico e il consorzio tassisti Senesi, chi lascerà l’auto al parcheggio di Santa Caterina non dovrà più raggiungere la base della risalita meccanizzata di Fontebranda per usufruire del servizio taxi gratuito ma potrà averlo già dal parcheggio evitando così di affrontare la salita che, per le sue caratteristiche, rende pressoché impossibile a chi si muove in carrozzella percorrere il breve tratto di strada. Dal parcheggio di Santa Caterina il punto di arrivo in taxi è in piazza Indipendenza o in via Vallepiatta, a poca distanza da piazza Duomo e piazza del Campo.

Chi è disabile e vuole usufruire del servizio gratuito, dopo aver parcheggiato l’auto, dovrà chiamare esclusivamente il numero 0577-228799 e non quello del Taxi che, invece, è a pagamento, specificando se la carrozzina è pieghevole e se può sedere sul sedile del taxi. Una informazione importante che consentirà di inviare un taxi attrezzato per le esigenze della persona.

Un servizio che per i diversamente abili è completamente gratuito e che permetterà loro di raggiungere il centro storico partendo dal parcheggio di Santa Caterina e, negli altri casi, dalla base delle risalite. Il servizio, però, è gratuito esclusivamente per il tragitto che porta dalla base alla sommità della risalita e viceversa. Le altre risalite interessate dal servizio sono quelle di Stazione – Antiporto, Pescaia – Battisti, San Francesco – Peruzzi.

“Un accordo che mi riempie di soddisfazione – dichiara Massimo Castagnini, presidente Sigerico –. Con la soluzione individuata per il parcheggio di Santa Caterina abbiamo aggiunto un nuovo tassello al nostro servizio di taxi gratuito che consentirà ai diversamente abili di poter raggiungere il centro storico con facilità”.