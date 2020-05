Accademia dei Fisiocritici: domani sarà presentato “Clic! Chiocciole e Lumache in Città”

Si parlerà di Accademia dei Fisiocritici in diretta Facebook alle 17 sulla pagina dell’Associazione Successione Ecologica (https://www.facebook.com/successione ecologica/). Domani sarà presentato il nuovo progetto lanciato dall’Accademia e che vede come collaboratori noi cittadini. A parlarne saranno Andrea Benocci, zoologo e conservatore del Museo di Storia Naturale dell’Accademia e Debora Barbato, biologa e naturalista, collaboratrice dello stesso Museo. La dottoressa Barbato presenterà “Clic! Chiocciole e Lumache in Città”, il primo progetto della cosiddetta “citizen science” lanciato dal Museo senese attraverso la nuova pagina facebook “Musnaf – Citizen Science”.

Si tratta di una ricerca scientifica condotta da ricercatori professionisti coadiuvati da volontari, di ogni età e senza specifiche conoscenze, che raccolgono e forniscono dati con l’osservazione naturalistica intorno alle proprie abitazioni. Basta solo registrarsi gratuitamente sulla piattaforma web e app iNaturalist. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina https://www.facebook.com/musnafcitizen/ oppure si può scrivere a [email protected]. La biodiversità urbana è un campo ancora abbastanza inesplorato e molluschi come chiocciole e lumache sono ottimi indicatori di qualità ambientale. Obiettivo del monitoraggio è anche capire quali siano gli effetti dei cambiamenti climatici”.