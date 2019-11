“Prima della prima”, l’Accademia Chigiana stasera è protagonista in Rai

L’Accademia musicale Chigiana è una delle realtà di alta formazione più prestigiose del panorama musicale italiano. Direttori d’orchestra e solisti riconosciuti nel mondo tornano spesso a Siena per riportare la propria esperienza tra i banchi da cui sono partiti. “Prima della prima”, in onda alle 23.15 su Rai5, racconta il primo passo sul palcoscenico di star della musica del futuro. Ogni settimana il programma, a cura di Roberto Giannarelli e Francesca Nesler, compie un viaggio “al di là del sipario”, alla scoperta dei segreti dietro la messa in scena di un’opera svelando curiosità e retroscena di grandi allestimenti di opere liriche. Un “making of” narrato allo spettatore da artisti e tecnici impegnati nei più rinomati teatri italiani, con l’obiettivo di rendere visibile un lavoro che resta abitualmente nell’ombra, ma anche per documentare il fermento creativo che caratterizza il nostro territorio.