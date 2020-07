“Abbiamo già prestato aule alle scuole superiori, ma i nostri studenti sono la priorità”

Il Rettore dell’università di Siena Francesco Frati, nel ricordare l’attiva collaborazione che c’è tra ateneo e contrade nella ricerca degli spazi di studio per gli immatricolati ha inoltre ricordato che, per gli alunni delle scuole statali, “l’ateneo mette a disposizione di alcuni istituti superiori della città alcune aule in Pian dei Mantellini. Questo è il nostro piccolo contributo, ma adesso siamo impegnati a garantire a tutti i nostri studenti la didattica in presenza, questa è al momento la nostra priorità”. La domanda che è stata posta a Frati è sorta in seguito ad alcune dichiarazione del rettore dell’università di Pisa Paolo Mancarella. Mancarella nei giorni scorsi si era proposto per mettere a disposizione più di 20 strutture del sue ateneo per le scuole della sua città