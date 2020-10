Una donna si è allontanata dalla casa di accoglienza di Abbadia San Salvatore, dove era ospite. Avvertiti i soccorsi sono iniziate le ricerche che si sono concluse alla pizzeria Le Scalette in via Curtatone a Siena, dove la donna è stata ritrovata. Successivamente è stata trasportata all’ospedale per accertarsi delle condizioni di salute.