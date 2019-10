Una rissa piuttosto violenta si è scatenata poco fa all’interno del centro di accoglienza per rifugiati di Abbadia San Salvatore. Un nigeriano è stato ferito ad una mano ed ora I carabinieri stanno sentendo tutti per riuscire a ricostruire esattamente cosa sia successo. In questo momento non è possibile dirlo con esattezza. Sul posto Si sono portate ben 5 pattuglie della tenenza. il nigeriano ferito è stato portato al pronto soccorso