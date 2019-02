Abbadia San Salvatore: cede tetto di un capannone, muore operaio

Tragedia ad Abbadia San Salvatore. Un 59enne è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale dove stava facendo un sopralluogo. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di otto metri in seguito ad il cedimento di una lastra di eternit dove era salito per fare dei controlli. Trovando il corpo dell’operaio, il proprietario del capannone ha dato l’allarme ma i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso della persona. I carabinieri sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il Capannone è stato messo sotto sequestro.