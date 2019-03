A Vignano per conoscere i cavalli: continua il progetto di alternanza scuola lavoro dell’istituto agrario

Ad accogliere gli studenti dell’istituto agrario di Siena stavolta, a Vignano, c’era il professor Paolo Neri. I ragazzi, partecipanti al progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dall’Associazione proprietari allenatori e allevatori cavalli da Palio, stavolta hanno conosciuto un luogo dove l’attenzione per il benessere di questo animale fa da padrone.

“Oggi si è preso contatto con una realtà diversa. Oggi non si è parlato del cavallo da Palio ed anzi qui la situazione è agli antipodi. – spiega Paolo Neri-Siccome la prospettiva è quella di essere un palafreniere, allora c’è anche questo mondo che è comunque importante. Se c’è una ricerca di lavoro qui c’è tanto spazio per progredire. Mentre è difficile che uno nel galoppo diventi fantino per ragioni di peso, qui uno può anche diventare cavaliere olimpico”.

Durante la visita c’è stata una dimostrazione pratica per vedere come si riscalda un cavallo per preparare il salto a ostacoli prima di una competizione.